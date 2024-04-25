الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

3 مصابين فى حادث تصادم بالدقهلية

إسعاف
إسعاف

أُصيب 3 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم مركبة "توك توك"، وعربة كارو أمام عزبة الشافعي بطريق قرية الصلاحات مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من قرية الصلاحات التابعة للمركز وجود مصابين.

وانتقل ضباط وحدتي مباحث مركز شرطة بني عبيد ودكرنس، وبالفحص تبيَّن وقوع الحادث أمام عزبة الشافعي، على طريق (الصلاحات - دكرنس)، ووجود مصابين.

وتبيَّنت إصابة كل من: "ولاء محمد أحمد، 36 عامًا، باشتباه كسر بالذراع والقدم اليمنى، وفاطمة عبدالسلام علي، 28 عامًا بسحجات بالقدم اليسرى وألم بالظهر والصدر وورد محمد محمد، 45 عامًا بألم بالظهر وسحجات باليدين والقدمين". 

وجرى نقل المصابين لمستشفى دكرنس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم عزبة الشافعي قرية الصلاحات مركز بني عبيد الدقهلية

مواد متعلقة

إزالة 186 حالة تعدٍ خلال الموجة الـ22 بالدقهلية

"الصحة" تتابع نتائج مرور ومتابعة الفرق لعدد من مستشفيات الدقهلية

لجنة شباب ورياضة الدقهلية تواصل فعاليات معاينة موقع إقامة وحدات الطعام المتنقلة

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم على طريق بسنديلة بالدقهلية

محافظ الدقهلية يناقش تفعيل إجراءات تحصيل رسوم النظافة

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق بندوة كلية الحقوق

تجديد اعتماد "هندسة المنصورة" من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

شاب يطلق النار على والدته: خلصت عليها عشان المخدرات

الأكثر قراءة

مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

أزمة بحراسة مرمى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى نصف نهائى أبطال إفريقيا

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

كرة يد: الأهلى يخسر من الترجى فى نصف نهائى كأس الكئوس الإفريقية

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام