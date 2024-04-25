3 مصابين فى حادث تصادم بالدقهلية

أُصيب 3 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم مركبة "توك توك"، وعربة كارو أمام عزبة الشافعي بطريق قرية الصلاحات مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من قرية الصلاحات التابعة للمركز وجود مصابين.

وانتقل ضباط وحدتي مباحث مركز شرطة بني عبيد ودكرنس، وبالفحص تبيَّن وقوع الحادث أمام عزبة الشافعي، على طريق (الصلاحات - دكرنس)، ووجود مصابين.

وتبيَّنت إصابة كل من: "ولاء محمد أحمد، 36 عامًا، باشتباه كسر بالذراع والقدم اليمنى، وفاطمة عبدالسلام علي، 28 عامًا بسحجات بالقدم اليسرى وألم بالظهر والصدر وورد محمد محمد، 45 عامًا بألم بالظهر وسحجات باليدين والقدمين".

وجرى نقل المصابين لمستشفى دكرنس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.