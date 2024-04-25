الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 186 حالة تعدٍ خلال الموجة الـ22 بالدقهلية

ازاله التعديات
ازاله التعديات

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية والتي بدأت من 20 أبريل الجاري وتستمر حتى 9 مايو المقبل.

تفاصيل الحملة

وصرَّح  المحافظ، بأن ما تم تنفيذه اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 بلغ 23 قرار إزالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة من بينها 19 حالة تعدٍ بالبناء بمساحة 2466 مترًا مربعًا، ولاية الري بمراكز (أجا - بني عبيد - دكرنس)، وكذلك 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 1000 متر مربع بمراكز (ميت غمر - المنصورة).

وأوضح مختار، أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة الـ22، بلغ 186 قرار إزالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، منها 118 قرار إزالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 5723 مترًا مربعًا، و27 قرار إزالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و13 قيراطًا 19 سهمًا، و41 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية الخاصة بمساحة 15807 أمتار.

ووجَّه المحافظ، بضرورة اتخاذ إجراءات التحفظ على الأراضي المُسترَّدة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشددًا على أنه لا تهاون مطلقًا مع أية مخالفات على الأراضي الزراعية.

وأشار مختار، إلى أن هناك جهودًا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية

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