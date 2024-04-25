الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الصحة" تتابع نتائج مرور ومتابعة الفرق لعدد من مستشفيات الدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، والدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وفريق من إدارات الطب الوقائي بوزارة الصحة، اجتماعا  بالقاعة الكبرى بنادي الحوار.

مناقشة واستعراض نتائج مرور ومتابعة الفرق لعدد من المستشفيات

وذلك لمناقشة واستعراض نتائج مرور ومتابعة الفرق لعدد من مستشفيات المحافظة بحضور الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية، والدكتورة  لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي ومديري العموم بمديرية الصحة بالدقهلية، وجميع مديري المستشفيات والإدارات الصحية ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

واستعرض مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أبرز الملاحظات والنتائج لمرور فرق الوزارة المختلفة، على المستشفيات والإدارات والوحدات والمراكز الصحية، كما تمت مناقشة بعض الحلول المناسبة للسلبيات.

وأشاد "قنديل" بالمستوى العام للقطاع الصحي بالمحافظة، ووجه الشكر لعدد من الإدارات، وقدم دعمه الكامل للفرق الطبية بالمحافظة، مثمنا مجهوداتهم في التعاون لتطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية المقدمة للمرضى بكل التخصصات

الوزارة تقدم كل الدعم للقطاع الصحي لتقديم الخدمات المنوطة بها على أكمل وجه

وأوضح  أن وزارة الصحة تقدم كل الدعم للقطاع الصحي بالمحافظة لتقديم الخدمات المنوطة بها على أكمل وجه للمواطنين، مشددا على تسهيل كل الإجراءات للمرضى أثناء تلقيهم الخدمات الطبية بالمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية.

من جانبه رحب الدكتور شريف مكين بمساعد وزير الصحة للطب الوقائي ومرافقيه على أرض المحافظة، مثمنا تلك الزيارة المهمة والدعم الكامل للقطاع الصحي بالمحافظة.

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عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي وزير الصحة شريف مكين وكيل وزارة الصحة

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