الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم على طريق بسنديلة بالدقهلية

حادث تصادم
حادث تصادم

شهد طريق بسنديلة شربين بمحافظة الدقهلية اصابة 6 أشخاص بجروح متفرقة إثر وقوع حادث تصادم امام عزبة نقولا، بين سيارة ميكروباص بجرار زراعي.

وكان اللواء مروان حبيب  مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز يفيد بتلقي شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث على طريق بسنديله شربين أمام عزبة نقولا حيث تصادم ميكروباص بجرار زراعي.

وأسفر الحادث عن إصابة ستة أشخاص، وهم نادية سالم مصباح 44 عاما مقيمة بلقاس وإصابتها جروح قطعية متفرقة بالوجه، أسماء محمد ابوسراج 22 عاما بلقاس كسر بالساق اليمني وسحجات متفرقة بالوجه،  فوز محمد عبد الرازق 50 عاما مقيمة ترعة غنيم شربين  مصابة ركسر بالذراع اليسرى.

كما أصيب  صبري كمال غانم 55 عاما مقيم دميانة بلقاس مصاب جرح قطعي بالأذن اليمني 10سم، السيد علي أحمد 54 عاما مقيم بيلا كفر الشيخ مصاب بجرح قطعي بالوجه  طه عبد المنعم علي 72 عاما شربين اشتباه  كسر بالذراع اليمنى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى  شربين.  تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

طريق بسنديلة شربين الدقهلية اصابة 6 اشخاص مروان حبيب

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