إصابة نقيب شرطة في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب نقيب شرطة في حادث تصادم سياره ملاكي بجرار زراعي بالدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير مباحث الجنائية، يفيد بإصابة نقيب شرطة بقرية برمبال القديمة أمام ميزان البسكول بمركز منية النصر، إثر تصادم سيارة ملاكي مع جرار زراعي، ويعمل بمركز ميت سلسيل ويرتدي الزي الميري ويدعى "عبدالرحمن منير أبوزيد" 27 سنة، من المنصورة، وأصيب بكدمات وسحجات بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصاب إلى مستشفى منية النصر لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.