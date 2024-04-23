الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز

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رئيس جامعة المنصورة يفتتح المؤتمر العلمي الأول لطلاب الصيدلة

الافتتاح
الافتتاح

افتتح د.معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، فعاليات المؤتمر العلمي الاول لطلاب كلية الصيدلة جامعة المنصورة الجديدة والذي تحري فعالياته.

جاء ذلك تحت رعاية رئيس الجامعة د.ناهد محمود عبد العزيز العناني عميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة الجديدة وإشراف الدكتور إيمان سعيد عبد الخالق، مدير برنامج دكتور الصيدلة (فارم دي - صيدلة اكلينيكية) - كلية الصيدلة - وتنظيم الجمعية العلمية لطلاب كلية الصيدلة بالجامعة EPSF - NMU.

ويسلط المؤتمر الضوء على أحد أكثر الوظائف الرائجة في مجال سوق العمل الصيدلي وهو مجال التغذية العلاجية.

تفاصيل المؤتمر

تناولت فعاليات اليوم الأول الكلمات الافتتاحية من رئيس الجامعة، والذي استهلّها بتوجيه الشكر والتحية للحضور والمشاركين في المؤتمر كما أشار في كلمته إلي أهمية دور الصيدلي في فريق الرعاية الصحية وضرورة تكامل الأدوار بين جميع أعضاء فريق الرعاية الصحية للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمرضي.

وأشارت د.ناهد العناني عميد الكلية، في كلمتها إلى أن صيدلة المنصورة الجديدة انتهجت منذ اليوم الأول منهجا من شأنه أن يمد الطلاب بكل ما يلزم من خلفية أكاديمية ومهارات وتدريبات لإعداد جيل متميز من الصيادلة قادر علي المنافسة بفعالية في سوق العمل والذي تطور ليشمل عدد من مجالات ممارسة العمل الصيدلي ومن أهمها مجال التغذية الإكلينيكية وما أعقب ذلك من تطور في الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق قفزات نوعية في معدلات الشفاء من عدد من الأمراض وتوجهت بالشكر للقائمين علي تنظيم المؤتمر والسادة الرعاة علي دعهمهم للمؤتمر.

وتضمنت فعاليات اليوم عقد حلقة نقاشية شارك فيها صيادلة اكلينيكين واخصائين تغذية اكلينيكية كنماذج ناجحة ومؤثرة في المجتمع وتناولت الجلسة أبرز مهام كلا منهما والتحديات التي تواجه ممارسة مهنة الصيدلة في  المجالين وكذلك ما يتطلب دراسته لتحقيق مبدأ التطوير الصيدلي المستمر في كلا من المجالين واختتمت الحلقة بعدد من النصائح للطلاب لتطوير أنفسهم وتحسين مهاراتهم. واختتمت فعاليات اليوم بعقد ورشة عمل عن كيفية وضع خطة تغذية اكلينيكية تناسب كل مريض طبقا لحالته الصحية ومتطلباته الصحية.

كلية الصيدلة بالجامعة الدكتور ايمان سعيد محمد الخولي الدقهلية مؤتمر

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