إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

أصيب شخصان في حادث انقلاب سياره ملاكي أمام كفر عوض بأجا في الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطه أجا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في شط البحر أمام كفر عوض بأجا.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطه أجا إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة عبدالرحمن مصطفى العدوي ٣٠ سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح بالرأس ١٠ سم، ونها مصطفى العدوي ٢٥ سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أجا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.