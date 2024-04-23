الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"خطط وتقنيات التشغيل بالأنظمة الذكية".. ورشة عمل بهندسة المنصورة الجديدة

جانب من الورشة
جانب من الورشة

عقدت اليوم كلية هندسة بجامعة المنصورة الجديدة، "ورشه عمل بعنوان خطط وتقنيات الصيانة والتشغيل باستخدام الأنظمة الذكية"، حاضرها دكتور حسام البرمبلي أستاذ العمارة ورئيس قسم العمارة السابق بهندسة عين شمس وعضو مجلس الأمناء للمجلس العربي والتشغيل والصيانة بمبنى كلية الهندسة بجامعة المنصورة الجديدة تحت رعايه دكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وريادة دكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة وإشراف دكتور سارة البهلول مدير البرامج الهندسية.

 

تفاصيل ورشة العمل

وافتتح الخولي، فعاليات ورشة العمل  بالترحيب بالضيوف وأثنى على اختيار  موضوع الورشة ومدى أهميتها وأوضح بكلمته أن كلمة الصيانة تشمل جميع التخصصات وجميع الأشياء المادية والمعنوية والوثائقية ومنها: صيانة العقول وأن عملية الصيانة تبدأ منذ مرحلة الإعداد لأي عمل أو مشروع مرورا بمراحل المنتج او المشروع نفسه من مراحل التعاقد والتنفيذ والاستلام انتهاءا بالمرحلة الأخيرة من المشروع وهي مرحلة ما بعد الاستلام.

 

وأضاف دكتور وائل صديق عميد الكلية خلال كلمته، بأن الصيانة أحد الموضوعات الهامه التي تفتح لجميع تخصصات الهندسة مجالا خصبا وافاق عمل واسعة للمهندسين بكافة تخصصاتهم نظرا لأهميتها.

 

وقام دكتور حسام البرمبلي، ببدء فعاليات ورشه العمل التي كانت من جزئين الجزء الأول متمثلا في محاضرة عامة عن خطط وتقنيات الصيانة الواجب اتباعها بالمباني بأنواعها وبمختلف الأدوات والتقنيات ثم الانتقال الي الجزء الثاني من الورشة متمثلا بالتطبيق على مباني جامعه المنصورة الجديدة من خلال تقسيم طلاب كلية الهندسة والكليات المشاركة الي مجموعات أكاديمية تقوم كل مجموعه منها بالتطبيق علي أحد مباني الجامعة طبقا لمنهج علمي وأكاديمي منظم ومرتب طبقا لاستمارت تم توزيعها علي الحضور لاستقبال نتائجهم للوقوف علي مدي فاعليه مباني الجامعه طبقا للاشتراطات والمعايير القياسية لصيانه المنشأت.. وقد أثني علي طلاب جامعة المنصورة الجديدة وحرصهم علي الاستفاده وحفاوه الاستقبال ووجه جزيل الشكر والتقدير لرئيس الجامعة علي درع الجامعة الذي اهداه له علي خلفيه ورشد العمل.

ورشه عمل بعنوان خطط وتقنيات الصيانة والتشغيل باستخدام الأنظمة الذكية
ورشه عمل بعنوان خطط وتقنيات الصيانة والتشغيل باستخدام الأنظمة الذكية
ورشه عمل بعنوان خطط وتقنيات الصيانة والتشغيل باستخدام الأنظمة الذكية
ورشه عمل بعنوان خطط وتقنيات الصيانة والتشغيل باستخدام الأنظمة الذكية
هندسه المنصوره الجديده ورشه عمل معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة جامعة المنصورة الجديدة

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