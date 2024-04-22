6 مصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بحاجز كوبري جديلة بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص بمدينة المنصورة إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بحاجز كوبرى جديلة على الطريق السريع بمحافظة الدقهلية



وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ من مأمور قسم مركز المنصورة بإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بحاجز كوبري جديلة على الطريق السريع.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

وتبين أن المصابين هم منار أحمد غول-19 سنة- سحجات وكدمات بالوجه، بسمله محمد برهان- 19 سنه- في حاجات وكدمات بالجسم، شيرين سمير صلاح-19 سنه- اشتباه كسر الركبه اليمنى، أحمد يسري محمود- 34 سنه- اشتباه كسر بالقدم اليسرى سحجات وكدمات بالجسم، روضه محمد عيد - 19 سنه- سحاجات وكدمات بالوجه، ساره السيد عبد المنعم المتولي-21 سنه- سحجات وكدمات بالوجه.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشره التحقيقات.