ندمان ونفسي أتوب.. "حيل شيطانية" لقاتل طالب الدقهلية لاستعطاف المحكمة وأسرة القتيل

طلب محمد الطحاوي، مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب ايهاب اشرف عبدالعزيز، بمركز الستاموني في الدقهلية في ختام حديثه أمام هيئة المحكمة خلال ثاني جلسات محاكمته، من أسرة المجني عليه، العفو والسماح عما ارتكبه من جريمة.

وقال المتهم موجهًا حديثه لوالد الطالب وهيئة المحكمة: "أريد أن ألقى ربي تائبًا عما ارتكبته من إثم وأطلب من عدالة المحكمة الرأفة بي".

وتابع: "أنا داخل زنزانتي أحلم بأن احتضن ابني وزوجتي وأكون بجانبهم في الفراش لكن ما فعلته استحق أن أعاقب عليه".

ترأس جلسة المحاكمة المستشار مجدى على قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركز الستامونى، وتضم الهيئة فى عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.

وانتهت تحقيقات النيابة مع المتهم في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستامونى، إلى ثبوت اتهامه بجناية قتل الطالب عمدًا مع سبق الإصرار؛ لرغبته فى الحصول على فدية من ذويه.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذي تبين أنه طالب جامعي كان يعطي المجني عليه درسًا خاصًا، وما أن علم بمقدرة والده المالية؛ ونظرًا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ استدرج المجني عليه وقتله، وألقى جثمانه بإحدى الأراضى الزراعية بعد شطره لـ3 أجزاء، ثم طلب من ذويه فدية مالية.

٢١ مايو.. النطق بالحكم



قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة" الحكم بتحويل اوراق مدرس الفيزياء المتهم بقتل وتقطيع طالب الدقهلية إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة النطق بالحكم ٢١/٥/٢٠٢٤ للنطق بالحكم.

واستمعت المحكمة اليوم لأقوال المتهم، حيث أخرجت المحكمة المتهم من القفص والذى يرتدى ملابس بيضاء والذى طالب المحكمة برؤيه أسرته ليأمر القاضي بأن يرى أسرته بعد الجلسة.

ليطالب عضو هيئة الدفاع عن المتهم باستعمال الرافه ضد المتهم كون له سوابق مع ضعف التحريات حسب وصفة.



واعترف المتهم تفصيليا أمام القاضي بجريمه القتل لسداد ديونه والتي اقتربت من ٣٥٠ ألف جنيه بسبب تطبيق للعبة قمار على الإنترنت خسر مبالغ مالية كبيرة قد استلفها من أقاربة وأنه لم يكن مجرمًا أو عدوانيًا فى يوم من الأيام.

ورد القاضي على المتهم: لماذا لم تستلف من أسرتك وهى ميسورة بدلاً من القتل، ليرد: لم أفكر.

وقدم المتهم واجب العزاء لأسرة القتيل الموجودة داخل الجلسة ويقول لأسرته الآية الكريمة "وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ".



واستكمل حديثة أنا مش مجرم زى الناس اللي محبوس معاها لأنهم مصرين على إجرامهم إنما أنا ندمان والإجرام إصرار على الفعل الخطأ وأنا معترف به.

وتضم هيئة المحكمة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، رئيس المحكمة، والمستشار محيي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.



ورفض الأب فى تصريحات خاصة عقب الجلسة أن يتقبل اعتذار المتهم وأنه لم يستطع النظر إليه حتى الآن.