السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط عامل اعتدى جنسيا على نجلة شقيقة زوجته حتى حملت سفاحا فى الدقهلية

القبض
القبض

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، من ضبط عامل ومقيم قرية سلكا، دائرة المركز بعد قيامه بالتعدي جنسيا على نجلة شقيقة زوجته حتى حملت سفاحا فى الشهر السادس وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمدعز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من "أ.ح.ا"،47 عاما، معاون خدمة بمستشفى المنصورة الجامعي ومقيم قرية البرامون دائرة المركز، وبرفقته نجلته "أ"،16 عاما، لا تعمل ومقيمة طرف والدتها بقرية سلكا بقيام زوج خالة نجلته ويدعى "نبيل.هـ،.ك"،45 عاما، ومقيم قرية سلكا دائرة المركز بالتعدي على نجلته جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج حتى حملت منه سفاحا فى الشهر السادس حال تواجدهما بمفردهما بمنزل والدتها.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة ومعاشرتها حتى حملت منه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة المنصورة الدقهلية مروان حبيب

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