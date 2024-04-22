محافظ الدقهلية يتابع انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية والتي بدأت من 20 ابريل الجاري وتستمر حتى 9 مايو المقبل.

وصرح المحافظ، بأن ما تم تنفيذ اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 تنفيذ عدد 14 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة منهم عدد 13 حالة تعدي بالبناء بمساحة 512 متر مربع ولاية النيل والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة الأوقاف المصرية بمراكز وميت غمر والمنصورة والمطرية وكذلك حالة تعدي علي الارض الزراعية الخاصة بمساحة 250 متر مربع بمركز منية النصر.



وأوضح، بأن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22 عدد (45) قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأرض الزراعية الخاصة منهم عدد (31) قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة (904) متر مربع وعدد (13) قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و5 قيراط 23 سهم وعدد (١) تعدي علي الارض الزراعية الخاصة بمساحة 250 متر مربع.



محافظ الدقهلية يوجه بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المسترده

ووجه المحافظ، بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلي انه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.



وأشار مختار، إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة والذي أوضح أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء المشار اليها..



وفي هذا الصدد سبق وأن وجه المحافظ لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.



والجدير بالذكر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.