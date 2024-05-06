عاجل.. مرصد حقوق الإنسان: إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل

أطلقت مجموعات تابعة لـ”حزب الله” اللبناني 3 صواريخ من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل؛ حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي سياق ذلك، استهدفت إسرائيل بما لا يقل عن 4 صواريخ، مواقع في محيط تل الجابية وتل الجموع وتل عشترا في ريف درعا الغرب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 37 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 25 منها جوية و12 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 74 هدفًا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 129 من العسكريين بالإضافة لإصابة 53 آخرين منهم بجراح متفاوتة.