"فرص للتنمية المستدامة".. انطلاق فعاليات مؤتمر الاقتصاد الأزرق بجامعة المنصورة

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر الاقتصاد الأزرق " فرص للتنمية المستدامة" والذي نظمه جامعتي المنصورة وبورسعيد بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ويمثلها الصالون البحري المصري والجمعية العربية للنقل.

تفاصيل المؤتمر

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية للموانئ ومحور قناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس السابق، الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، اللواء بحرى محمود متولى أمين عام الصالون البحري المصري، الدكتور محمد على إبراهيم رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية العربية للنقل.

كما شارك في الفعاليات كل من الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور راويٌة رزق – نائب رئيس جامعة بورسعيد للدراسات العليا، الدكتورة نشوى طلعت – مستشار وزير السياحة والآثار، الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف أستاذ الآثار بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق ورئيس اللجنة المنظمة والسادة عمداء ووكلاء الكليات، أمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.



وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن الاقتصاد الأزرق يعنى الإدارة الجيدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ويتعلق بالاستخدام المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها وهى البحار والمحيطات والأنهار بهدف توجيه النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل مع احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي وتسعى مصر جاهدة في سبيل ذلك بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو ما اشتملت عليه خطة الدولة2030



وأشار الفريق مهاب مميش خلال كلمته، أن جامعة المنصورة رمز للعلم القوى في مصر، مؤكدًا أن مصر دولة قوية بقيادتها القوية والواعية وبالعزيمة والإرادة والإصرار نستطيع تحقيق كل شيء،مضيفا بأن مصر دولة مائية وبحرية من الدرجة الأولى حباها الله بالبحر الأبيض والأحمر وقناة السويس، ولهذا لابد من الاهتمام بالبحار والبيئة، وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تنمية الموانئ البحرية واستغلال البحار أفضل استغلال.



وأكد أنه عرض فكرة ازدواج القناة على الرئيس والتي لاقت اهتمام شديد وأصدر تعليماته بتنفيذ ازدواج القناة بسواعد مصرية وبالتفاف الشعب المصري حول هدف واحد انجاز قناة السويس الجديدة وقام الشعب المصري بتمويل مشروع القناة ماليا وتم تنفيذها بإرادة مصرية خالصة في عام واحد وافتتاحها عام 2015 لتكون أهم ممر ملاحي هدية مصر للعالم لتكون مصر اقوى دولة في المنطقة ويثبت المصريين أنهم قادرون وأن القادم من مشروعات أفضل بسواعد وإرادة المصريين.

وعبر الدكتور عصام شرف، عن سعادته البالغة بتواجده بجامعة المنصورة العريقة وتحث عن كون الاقتصاد الأزرق يعد من أقوى الاقتصاد في العالم يتطلب خطة عمل وشريك قوى وأن مبادرة الحزام والطريق والتي تشمل طريق الحرير البحرى من الشراكات الهامة وتعد الصين الشريك القوى في هذا المجال.



وأكد “شرف” أن العالم أصبح مترابطا إرتباطا وثيقا وأن فكرة التنمية المشتركة تعد فى غاية الأهمية وتتطلب مسئولية مشتركة ويجب أن يكون هناك مظلة يتعاون تحتها الجميع وأن اى انهيار يؤثر دوليا على الدول من الناحية السياسية والاقتصادية واجتماعيا ومنها الأزمات المالية والحروب والأوبئة



ووصف “شرف” طريق الحرير بأنه ترجمة فعلية للعلاقات المصرية الصينية وأن مبادرة الحزام، أو طريق الحرير الجديد يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تحقيق حلم "عالم جديد" من خلال الشراكة بين حضاراتنا العميقة المبنية على التفهم والتفاعل والتعاون الإيجابي بين القوى المجتمعية المختلفة حكومة، قطاع خاص، ومؤسسات المجتمع المدني



وأشار إلى أن أهمية مبادرة الحزام تأتي من استعداد مجموعة من دول العالم تمثل حوالي ثلثي سكانه وأكثر من ثلث الاقتصاد العالمي، للمشاركة في تفعيل المبادرة التاريخية التي يمكن وضع عنوان لها وهو "صناعة الشراكات"، موضحًا أن مبادرة "الحزام والطريق" ليست مجرد مشروع وانما هي في حد ذاتها مفهوم للتنمية وجسر عالمي يتخطى الفجوات التنموية ويربط بين الثقافات، وإحياء للحضارات القديمة واستعادة لدورها التاريخي.



وأعتبرت الدكتورة نشوى طلعت، أن السياحة عنصرًا هامًا في الاقتصاد الأزرق، حيث توفر 5و6 مليون وظيفة، فمن المنتظر أن تشكل السياحة البحرية أكبر شريحة للقيمة المضافة لاقتصاد البحار وتمتلك مصر مساحات كبيرة من الشواطئ، وتمتاز مصر بالسياحة الشاطئية واليخوت والصيد ويسهم قطاع السياحة بنحو 9و11% من اجمالى الناتج القومى وتهتم وزارة السياحة والآثار بتحويل عدد من المدن الساحلية مثل مدينة شرم الشيخ الى مدن خضراء مستدامة.



وتحدث اللواء بحرى محمود متولى أمين عام الصالون البحري المصري، أن قوة مصر في البحر ترتبط ارتباطًا مباشرًا بقوى الدولة الشاملة في علاقة تكاملية وأن الأمن القومى المصرى يهدف الى تحقيق أكبر قدر من الحماية والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة ونظرًا لما تتمتع به مصر من موقع جغرافى متميز استراتيجى فريد وطول للسواحل والمسطحات المائية الموقع الجغرافى لمصر يؤثر على قوتها فى البحر ومن ثم على تحديد مصالحها القومية بإعتبار أنها دولة ساحلية تقع فى قلب العالم وتمتلك سواحل ومساحات مائية كبيرة، حيث يتأثر الدخل القومي لمصر تأثرًا مباشرًا بما يتعلق بالموارد البحرية.



وأشار الدكتور محمد على إبراهيم، الى دور الجمعية العلمية العربية للنقل في المساهمة في تنظيم المؤتمر حيث تمثل المياه شريان الحياة على كوكب الأرض ويتمحور حولها العديد من الأنشطة الاقتصادية كونها مصدرا للغذاء والطاقة والسياحة ونقل البضائع والركاب وانشطة الموانىء واللوجستيات والتي يمكن أن تكون مصدرا لزيادة الثروة وخلق فرص عمل للمساهمة في زيادة النمو والناتج القومى.



كما ثمنت الدكتورة راويٌة رزق التعاون العلمى المثمر بين جامعة المنصورة وجامعة بورسعيد في تنظيم المؤتمر، وأشارت أن جامعة بورسعيد لديها العديد من الأبحاث العلمية الهامة بأنشطة الأقتصاد الأزرق منها تحلية مياه البحار- الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وقد حققت الجامعة إنجازات متعددة في أبحاث ملف التنمية المستدامة في التصنيفات العالمية كما شاركت الجامعة في المؤتمرات الدولية للمناخ والبيئة.



وأشار الدكتور محمد عبد اللطيف، إلى أن مصر تمتلك سواحل عظيمة بآلاف الكيلو مترات على ساحلها الشمالى فى البحر المتوسط ومثيله على ساحلها الشرقى فى البحر الأحمر وتصل بينهما قناة السويس شريان الإقتصاد والتجارة العالمية

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