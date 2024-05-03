"قتلها بعد قعدة مزاج".. مدمن شبرا الخيمة يكتب نهاية زوجته

"الكيف غلب التكيف" في منزل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية دفعت فتاة جميلة حياتها ثمنًا لتعاطي زوجها المواد المخدرة.

نادية وقعت في يد القط عقب مشادة كلامية في ساحة المنزل انتهت بجريمة قتل راحت ضحيتها الزوجة على يد زوجها وسط حالة من الغيبوبة الفكرية وتوقف العقل خلال جسلة تعاطي مخدرات.

كشفت التحقيقات في قضية قتل زوج زوجته بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إثر مشاجرة بينهما أن المتهم دائم تعاطي المواد المخدرة، وظل يتعدى عليها بالضرب حتى لقيت مصرعها، وتجري الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم.

حيث وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، تفيد بتخلص شخص من زوجته بدائرة القسم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، عن مقتل ربة منزل تدعي "نادية"، 32 عاما، على يد زوجها، ويدعي "محمود. ج" وشهرته محمود القط، وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية، وقيام زوجها بالتعاطى الدائم للمواد المخدرة، أقدم على إثرها المتهم على التعدى عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط المتهم.