الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار من النيابة ضد المتهمين في واقعة قتل شاب رميًا بالرصاص بالدقهلية

الامن المصرى - أرشيفية
الامن المصرى - أرشيفية

تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهمين بـقتل شاب رميًا بالرصاص أثناء محاولتهما سرقته بمنطقة طلخا في الدقهلية.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بلاغا يفيد بالعثور على جثة عامل، مقيم بدائرة المركز، بإحدى الطرق بدائرة المركز، بالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة، وهما عاطل، ونجار مسلح، له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بتقابلهما مع المجني عليه حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما بدون لوحات معدنية، تم ضُبطها، حاولا سرقته بالإكراه فقام المجني عليه بمقاومتهما، فأطلق أحدهما عيار ناري تجاهه من بندقية خرطوش، كانت بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته دون الاستيلاء على متعلقاته الشخصية، وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم في الواقعة «بندقية خرطوش وعدد من الطلقات».

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.

مقتل شاب رمي ا بالرصاص الدقهلية جهات التحقيق منطقة طلخا في الدقهلية طلخا في الدقهلية

الأكثر قراءة

وزير الإسكان: تنفيذ 64 برجًا سكنيًا و310 فيلات فى تجمع صوارى بالإسكندرية

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

إيرادات قوية لفيلم "السرب" فى أول أيام عرضه بالسينمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا