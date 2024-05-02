قرار من النيابة ضد المتهمين في واقعة قتل شاب رميًا بالرصاص بالدقهلية

تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهمين بـقتل شاب رميًا بالرصاص أثناء محاولتهما سرقته بمنطقة طلخا في الدقهلية.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بلاغا يفيد بالعثور على جثة عامل، مقيم بدائرة المركز، بإحدى الطرق بدائرة المركز، بالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة، وهما عاطل، ونجار مسلح، له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بتقابلهما مع المجني عليه حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما بدون لوحات معدنية، تم ضُبطها، حاولا سرقته بالإكراه فقام المجني عليه بمقاومتهما، فأطلق أحدهما عيار ناري تجاهه من بندقية خرطوش، كانت بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته دون الاستيلاء على متعلقاته الشخصية، وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم في الواقعة «بندقية خرطوش وعدد من الطلقات».

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.