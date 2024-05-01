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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الإعدام لمتهمين والمؤبد لـ7 آخرين في قتل شاب بالمنوفية

اعدام
اعدام

قررت محكمة جنايات شبين الكوم بالمنوفية، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق متهمين إلى المفتي، والسجن المؤبد لـ7 آخرين، في جريمة قتل شاب بقرية أجهور الرمل التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية، على خلفية نشوب مشاجرة أثناء زيارة الشاب لأسرة والد زوجته.

بداية أحداث الواقعة عندما كان الشاب "محمد. ع" صاحب الـ36 عامًا، والمقيم بقرية كفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة، يقضي وقتًا مع والد زوجته بعد دعوته للإفطار مع أسرة زوجته بقرية أجهور الرمل التابعة لمركز قويسنا.

لم يلبث أن يصل الشاب إلى منزل والد زوجته، ونشبت مشاجرة دامية بين أسرة والد زوجته وجيرانهم بسبب خلافاتها المتكررة.

تطورت المشاجرة بشكل كبير ليسقط الشاب غارقًا في دمائه ولم تفلح أى محاولات الانقاذ، ليلقى مصرعة على ايد مجموعة من الجيران وصل عددهم إلى 9 أشقاء وأبناء عمومة.

نجحت قوات مركز قويسنا من إلقاء القبض على المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبسهم، وبالعرض على المحكمة أصدرت قرارها المتقدم.

محكمة جنايات شبين الكوم محافظة المنوفية المفتي جريمة قتل قتل شاب

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