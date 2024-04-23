إحالة أوراق المتهمة بقتل ابنة جارتها لسرقة قرطها بالدقهلية للمفتى

قررت محكمة جنايات المنصورة إحالة أوراق المتهمة بقتل ابنة جارتها لسرقة قرطها الذهبي، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيي الدين محمد الكناني، وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال أحمد وشعبان شمس الدين خفاجة، وذلك في القضية رقم 10012 لسنة 2023 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 2446 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وكان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، أحال المتهمة سمر م.ص.أحمد، محبوسة - السن 29 - ربة منزل، ومقيمة 34 الدرافيل - الحفير - مركز الستاموني، محافظة الدقهلية، للمحاكمة الجنائية، وذلك لأنها في يوم 26/10/2023، قتلت عمدا المجني عليها الطفلة شرين رضا إبراهيم السيد طه، من غير سبق إصرار أو ترصد، إذ أنها وعلى إثر مرورها بضائقة مالية، أوعز إليها شيطانها الاستيلاء على قرط المجني عليها الذهبي، ولإقدامها على ذلك أجهشت الطفلة المجني عليها بالبكاء، فقامت بكتم أنفاسها بكلتا يديها، قاصدة من ذلك إزهاق روحها، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وارتكبت تلك الجناية محل الاتهام الأول تأهبا وتسهيلا لارتكاب جنحة، هي أنها في ذات الزمان والمكان سرقت المنقول - قرط ذهبي - المبين وصفا وقيمة بالأوراق، والمملوك للمجنى عليها الطفلة سالفة الذكر، إذ أنها وما إن أتمت جريمتها المار بيانها، حتى تمكنت من الاستيلاء على المسروقات، قاصدة من ذلك تملكها لنفسها على النحو المبين بالتحقيقات.