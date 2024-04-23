الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الإعدام شنقا للمتهم بقتل شقيقة زوجته فى عابدين

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بقتل شقيقة زوجته والشروع فى قتل زوجته بسبب شكه فى سلوكها بالإعدام شنقا.

صدر القرار بعضوية المستشارين جابر الجزار محمود رشدان وعبدالله الله سلام.

تعود أحداث الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخص لتعديه على زوجته وشقيقتها بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما التى أودت بحياة إحداهما بمنطقة عابدين.

كان ورد لقسم شرطة عابدين بلاغ بتواجد أحد الأشخاص ممسكًا بيده سلاحا أبيض "سكين" وفى حالة هياج أمام أحد العقارات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبطه، وتبين أنه "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته سلاح أبيض "سكين" وتبين أنه نظرًا لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته مالكة مطعم "تحمل ذات الجنسية"، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجســـم، حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها "تحمل ذات الجنسية" تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثًا إصابتهما والتى أودت بحياة شقيقة زوجته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابات المختصة التي أصدرت قرارها بالإحالة للجنايات التي أصدرت السابق.

محكمة جنايات القاهرة عابدين الشروع في قتل الإعدام شنقا قسم شرطة عابدين سحجات متفرقة

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