ماجدة الرومي في قصر عابدين لإحياء حفل خاص لإطلاق شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية بحضور نخبة من كبار شخصيات مصر

وصلت نجمة لبنان والعرب السيدة ماجدة الرومي يوم الخميس الماضي إلى القاهرة تلبية لدعوة خاصة من شركة "ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية" لإحياء حفل كبير في ساحة "قصر عابدين" مساء الخميس ٢٥ أبريل، تحضره نخبة من كبار شخصيات مصر السياسة والاقتصادية ورجال وسيدات الأعمال والإعلاميين ونجوم الفن والرياضة، الذين وجهت لهم الشركة المنظمة الدعوة لحضور هذا الحفل الكبير، والذي تحييه السيدة الكبيرة بمصاحبة أوركسترا يقودها الموسيقار العالمي نادر العباسي.

وبلغ عدد المدعوين حوالي ألف مدعو، أكّدوا حضورهم في هذه المناسبة الكبيرة وهذا الحفل الضخم الذي نادرًا ما تشهد مصر مثله من حيث ضخامة الإعداد والتنظيم.

وصرّحت السيدة ماجدة الرومي عند وصولها إلى مطار القاهرة، بأنها تلبي الدعوة بفرح كبير وسعادة لا توصف، وقالت: "لست بحاجة لأعبّر عن فرحتي في كل مرة أطأ فيها هذه الأرض المباركة، التي فتحت ذراعيها منذ الأزل لكل من طلبها، ودخلها وعاش فيها أو مرّ أو استقرّ… ندخلها كما في كل مرة، آمنين، إن شاء الله! ومصر التي بدونها لا طعم ولا روح لهذه الدنيا، وهي أم الدنيا، لا يمكن إلا أن نزورها باستمرار نشحن منها طاقتنا الإيجابية وحبّنا للحياة. وكم أنا سعيدة بحفاوة الإستقبال التي تعودناها من وطن الكرم والضيافة مصر".

ماجدة الرومي

هذه الزيارة، رتبتها وحضّرت لها شركة ميدار الشركة الراعية للحدث بالتعاون مع شركة "بروموڤيچن" والشركة المتحدة لإخراج الحدث على أحسن وجة.

واستغرقت عملية الإعداد أكثر من ستة أشهر، تخلّلتها زيارات متتالية لفريق عمل السيدة ماجدة الرومي إلى القاهرة للإشراف بدقة على كل خطوات تحضيرها وإعدادها.

وبدأت الماجدة، في اليوم التالي لوصولها، بالتحضير وإجراء البروڤات اللازمة مع الفرقة الموسيقية الكبيرة التي ستصاحبها، وتستمر هذه التحضيرات على مدار الأسبوع في دار الأوبرا المصرية، حتى موعد الحفل المنتظر.

ماجدة الرومي

وستغنّي الماجدة في هذا الحفل، مجموعة من أغنياتها القديمة والتي يحفظها الجمهور وذاكرة المحبين، والجديدة التي أطلقت بعضها منذ مدة قصيرة. وسيشهد هذا الحفل ظهورا مختلفًا للسيدة ماجده الرومي، حيث قام فريق كبير من الفنانين بإعداد ديكورات المسرح، وشكل إخراج الحفل، بما يتناسب مع عظمة مكان الحفل.

كما ستعلن شركة "ميدار" خلال الحفل، عن مشروعات جديدة وضخمة، وخطط عمل غير مسبوقة، تبدأ بتنفيذها خلال الفترة القادمة في جمهورية مصر العربية.