السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: فرار ألف لاجئ من مخيم إثيوبي لفقدان الأمن

لاجئين من مخيم إثيوبي
لاجئين من مخيم إثيوبي

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن حوالي ألف لاجئ فروا من مخيم تديره الأمم المتحدة في شمال إثيوبيا بسبب غياب الأمن، وانتشار السطو المسلح، وإطلاق النار، وعمليات الخطف.

ووفقا للناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (من السودان وإرتيريا)، قرروا مغادرة مخيم "أولالا" بمنطقة امهرة مطلع الأسبوع الحالي، لأنهم لم يشعروا بالأمان هناك.

ويقع مخيم "أولالا" على مسافة نحو 70 كلم من الحدود مع السودان الغارق في حرب منذ منتصف أبريل من العام الماضي

وتحاول فرق المفوضية والسلطات الإثيوبية تشجيع اللاجئين على العودة إلى "أولالا"، لكنهم يرفضون ذلك، مفضلين البقاء على قارعة الطريق على مسافة 1،5 كلم منه.

وتولت السلطات المحلية توفير الأمن للاجئين الفارين، فيما أقامت المفوضية وشريكتها منظمة "وورلد فيجن" عيادة متنقلة في المنطقة لتقديم الدعم الطبي، حيث تواصل فرق من الأمم المتحدة المحادثات مع المجموعة لمحاولة التوصل إلى حل.

وفر حوالي 1،8 مليون شخص من السودان منذ بدء الحرب، بينهم 53 ألفا عبروا الحدود إلى إثيوبيا، وفقا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى الأول من مايو الجاري.

 

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