إحالة أب ونجله للمفتي بتهمة قتل الطفلين إسلام ورحيم بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، إحالة أوراق أب ونجله الي مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة الثالث من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم، لإدانتهما بقتل الطفلين " إسلام" وشقيقه" رحيم" والتخلص منهما بمياه ترعة الإسماعيلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت.

تفاصيل الواقعة

البداية حين ورد بلاغا بالعصور على جثتى الطفلين “إسلام.ال” 6 سنوات، وشقيقه "رحيم " 5 سنوات فى حالة تحلل بمياة ترعة الإسماعيلية أمام قرية كفور نجم بمركز أبو حماد، بعد أن أعلنت أسرتهما عن تغيبهما عن المنزل بمركز بلبيس.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من “محمد.م.ص”، 65 سنة ونجله خالد 33 سنة، جيران المجنى عليهما بنفس المنطقة، بأن قام المتهم الأول بخنق الطفلين ووضعهما فى جوال بلاستيك، وقام نجله بمساعدته فى نقل الجثتين بالموتوسيكل وإلقائهما فى الترعة.

وتمكنت الاجهزة الأمنية من ضبطهما وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما لمحكمة الجنايات ا.