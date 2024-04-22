مصرع طالب غرقًا فى ترعة الكسارة بالشرقية

لقى شاب مصرعه غرقًا في ترعة أثناء الاستحمام، وتم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى الصالحية.

جثة هامدة:

استقبل مستشفى الصالحية "ناجى. م. م"، 18 سنة، طالب ومقيم في فاقوس البلد، جثة هامدة، وتبين وفاته غرقًا في ترعة الكسارة.

تم نقله إلى مستشفى الصالحية جثة هامدة، والتحفظ على جثته بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وفي سياق متصل، لقى طفل بمحافظة الشرقية مصرعه غرقًا في ترعة بدائرة مركز بلبيس، وتم انتشال جثته وإيداعها بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي.

حيث استقبل مستشفى بلبيس المركزى "ياسين. و. م"، 11 سنة، مقيم المطرية "جثة هامدة"، وتبين مصرعه غرقًا فى ترعة الإسماعيلية، دائرة مركز بلبيس، أمام كوبرى غيتة.

تم نقل الجثة لمستشفى بليس المركزى، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.