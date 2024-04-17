الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حصاد القمح بمحافظة الشرقية.. "الذهب الأصفر" يتلألأ (صور)

حصاد القمح
حصاد القمح

شهدت قرى محافظة الشرقية، بدء حصاد محصول القمح “الذهب الأصفر”، والذي يبدأ في جميع أنحاء الجمهورية مع حلول شهر أبريل من كل عام، وانطلق بالمحافظة في الخامس عشر من الشهر.

ومن أحد حقول قرية أبو نجاح، دائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، التقطت “الدستور” مجموعة صور من حصاد محصول القمح، تبرز مراحل الحصاد تمهيدا لتوريده إلى الصوامع والشون.

وفي لقاء مع السيد أبو سعد، عمدة قرية أبو نجاح، قال إن موسم زراعة القمح يبدأ في شهري أكتوبر ونوفمر، على أن يتم بدء حصاده في شهر أبريل من كل عام، لافتا إلى أن حصاد الذهب الأصفر هو خير لكل فلاحي مصر في كل المحافظات.

وأضاف أن القمح يتم حصاد عيدانه من الأراضي بواسطة الجرار الزراعي وتربيط عيدانه، واستخدام ماكينة الدريس لاستخلاص حبيباته وتوريده للشون والصوامع.

 صنفا جيزة 171 وسخا 95

وعن أصناف القمح المنزرعة قال أبو سعد، إن الإقبال زائد على صنفي جيزة 171 وسخا 95، واللذان زرعهما أغلب الفلاحين بقريته، متوقعا إنتاجية عالية للفدان في هذا الموسم بالاعتماد عليهما.

وتعتبر محافظة الشرقية في صدارة محافظات مصر بإنتاج القمح كل عام، ودائما ما تحتل المركز الأول في الكميات المنتجة منه.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه جرى زيادة زراعة مساحات القمح المزروعة بالمحافظة هذا العام بمقدار 14 ألف فدان عن العام الماضي، لتبلغ المساحة الإجمالية 394 ألفا و149 فدانا.

أضاف، أنه جرى تشكيل لجان للمرور الدوري والمتابعة على زراعات القمح وجميع الحقول بجميع مراكز المحافظة للحصول على أفضل إنتاجية.

أكد أن الجهات المعنية تعمل على تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذي يتم توريده واستمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فورا، لإزالة أي معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

 

0dd4ed58-da44-4e43-953a-17cffed5713b
0dd4ed58-da44-4e43-953a-17cffed5713b
1bcf578e-0ca2-4a42-8bc5-5d3c1909c159
1bcf578e-0ca2-4a42-8bc5-5d3c1909c159
45f7f716-654d-4227-b62b-428e2e66043c
45f7f716-654d-4227-b62b-428e2e66043c
77d5c118-795c-4649-980e-4fa263672a6c
77d5c118-795c-4649-980e-4fa263672a6c
097b3fa7-5cfa-4c6f-acd4-bb5fdefa534c
097b3fa7-5cfa-4c6f-acd4-bb5fdefa534c
657c2e89-f835-40b7-a348-a6a15c39a322
657c2e89-f835-40b7-a348-a6a15c39a322
437937864_1177151220390442_2182461023319343840_n
437937864_1177151220390442_2182461023319343840_n
c088239e-fdb6-4b67-b37d-d455bd3f81fd
c088239e-fdb6-4b67-b37d-d455bd3f81fd
ce154926-b6a7-4637-92f8-8748461e03ee
ce154926-b6a7-4637-92f8-8748461e03ee
ec59aa3c-5e60-4f2f-be39-b3f2d4161ac1
ec59aa3c-5e60-4f2f-be39-b3f2d4161ac1
efe75ab7-dcf6-494b-840c-617aee07d87f
efe75ab7-dcf6-494b-840c-617aee07d87f
f4139d59-8b0e-4dcf-bcca-231541bcb2c9
f4139d59-8b0e-4dcf-bcca-231541bcb2c9
محصول القمح موسم لحصاد محافظة الشرقية ابو نجاح عمدة القرية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يعلن توفير 693 فرصة عمل داخل 22 شركة بالقطاع الخاص

محافظ الشرقية يُقرر إحالة العاملين المقصرين فى عملهم للتحقيق

مواعيد انقطاع الكهرباء فى محافظة الشرقية بعد العيد

ضبط 700 كيلو أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر بالشرقية

حملات مفاجئة على المخابز البلدية بالعاشر من رمضان

ضبط وتحرير 4 محاضر لمخالفات خلال حملة تفتيشية على المطاعم بالشرقية

فى ثانى أيام العيد.. "صحة الشرقية" تتابع انتشار الفرق بالمساجد وأماكن التجمعات

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

محامٍ يقاضى مدرسة دولية تدرّس المثلية الجنسية: لن نقبل "الرينبو" فى مصر

تصل لإلغاء الترخيص.. العقوبة المتوقعة ضد مدرسة "المثلية الجنسية" بالتجمع

درس فى اللغة العربية للسادس الابتدائى حول "المثلية الجنسية".. ما القصة؟

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخي، وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية