حصاد القمح بمحافظة الشرقية.. "الذهب الأصفر" يتلألأ (صور)

شهدت قرى محافظة الشرقية، بدء حصاد محصول القمح “الذهب الأصفر”، والذي يبدأ في جميع أنحاء الجمهورية مع حلول شهر أبريل من كل عام، وانطلق بالمحافظة في الخامس عشر من الشهر.

ومن أحد حقول قرية أبو نجاح، دائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، التقطت “الدستور” مجموعة صور من حصاد محصول القمح، تبرز مراحل الحصاد تمهيدا لتوريده إلى الصوامع والشون.

وفي لقاء مع السيد أبو سعد، عمدة قرية أبو نجاح، قال إن موسم زراعة القمح يبدأ في شهري أكتوبر ونوفمر، على أن يتم بدء حصاده في شهر أبريل من كل عام، لافتا إلى أن حصاد الذهب الأصفر هو خير لكل فلاحي مصر في كل المحافظات.

وأضاف أن القمح يتم حصاد عيدانه من الأراضي بواسطة الجرار الزراعي وتربيط عيدانه، واستخدام ماكينة الدريس لاستخلاص حبيباته وتوريده للشون والصوامع.

صنفا جيزة 171 وسخا 95

وعن أصناف القمح المنزرعة قال أبو سعد، إن الإقبال زائد على صنفي جيزة 171 وسخا 95، واللذان زرعهما أغلب الفلاحين بقريته، متوقعا إنتاجية عالية للفدان في هذا الموسم بالاعتماد عليهما.

وتعتبر محافظة الشرقية في صدارة محافظات مصر بإنتاج القمح كل عام، ودائما ما تحتل المركز الأول في الكميات المنتجة منه.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه جرى زيادة زراعة مساحات القمح المزروعة بالمحافظة هذا العام بمقدار 14 ألف فدان عن العام الماضي، لتبلغ المساحة الإجمالية 394 ألفا و149 فدانا.

أضاف، أنه جرى تشكيل لجان للمرور الدوري والمتابعة على زراعات القمح وجميع الحقول بجميع مراكز المحافظة للحصول على أفضل إنتاجية.

أكد أن الجهات المعنية تعمل على تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذي يتم توريده واستمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فورا، لإزالة أي معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

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