الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مواعيد انقطاع الكهرباء فى محافظة الشرقية بعد العيد

الكهرباء
الكهرباء

ينتظر أهالى محافظة الشرقية الإعلان عن مواعيد انقطاع الكهرباء، فى إطار خطة الدولة لتخفيف الأحمال، وذلك تزامنا مع بدء قدوم فصل الصيف، والإرتفاع فى درجات الحرارة.

ومن المقرر أن تقوم شركة الكهرباء بإعادة توزيع خارطة مواعيد انقطاع التيار الكهربائى، والموزعة على مراكز ومدن ومناطق المحافظة باكملها، استعدادا للإعلان عنها للمواطنين، وذلك على أن لا تزيد مدة تخفيف الأحمال علي ساعتين.

الحكومة تُعلق خطة تخفيف الأحمال خلال رمضان والعيد: 

كانت الحكومة قد قررت في شهر فبراير 2024، تعليق تنفيذ خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تعود خطة العمل لجدول تخفيف الأحمال بقنا على أن يكون موعد انقطاع الكهرباء بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا، بحيث تكون مدة قطع الكهرباء ساعتين لكل مجموعة، حسب جدول تخفيف الأحمال الجديد، حيث إنه من المرتقب أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا بتحديد اليوم الذي سيعود فيه هذا الجدول.

أسباب تخفيف الأحمال: 

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أسباب تطبيق خطة تخفيف الأحمال في مصر يرجع إلى 4 أسباب، هى:-

1 - نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج.

2 - الاستهلاك اليومي للكهرباء.

3 - ارتفاع حالات سرقات النيار الكهربائي.

4 - ثبات أسعار الكهرباء وعدن تجريها.

ويتم توزيع خطة تخفيف الأحمال على مختلف المناطق بالمحافظة خلال الفترة من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، بحيث لا تزيد مدة تخفيف الأحمال عن ساعتين.

فيما تستثنى بعض المناطق من خطة تخفيف الأحمال، وهي المناطق الحيوية والاستراتيجية التي بها مستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي والسكة الحديد وأقسام الشرطة والمناطق السياحية.

مواعيد إنقطاع الكهرباء محافظة الشرقية تخفيف الاحمال قطع الكهرباء شركة الكهرباء مواعيد انقطاع الكهرباء فى محافظة الشرقية مواعيد انقطاع الكهرباء فى الشرقية

مواد متعلقة

فى ثانى أيام العيد.. "صحة الشرقية" تتابع انتشار الفرق بالمساجد وأماكن التجمعات

أهالى الزقازيق يحتفلون بالعيد فى الميادين والساحات

تعرض لمحاولة الاغتيال 4 مرات.. أسرار من حياة "البهتيمي"

محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف وتطوير طرق فاقوس

استعدادات قصوى وتجميل شوارع.. الشرقية تتزين وتتجمل احتفالًا بعيد الفطر

مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بالشرقية

السيطرة على حريق التهم شونة خردة بكفر أبوجبل فى الزقازيق

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟