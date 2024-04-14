مواعيد انقطاع الكهرباء فى محافظة الشرقية بعد العيد

ينتظر أهالى محافظة الشرقية الإعلان عن مواعيد انقطاع الكهرباء، فى إطار خطة الدولة لتخفيف الأحمال، وذلك تزامنا مع بدء قدوم فصل الصيف، والإرتفاع فى درجات الحرارة.

ومن المقرر أن تقوم شركة الكهرباء بإعادة توزيع خارطة مواعيد انقطاع التيار الكهربائى، والموزعة على مراكز ومدن ومناطق المحافظة باكملها، استعدادا للإعلان عنها للمواطنين، وذلك على أن لا تزيد مدة تخفيف الأحمال علي ساعتين.

الحكومة تُعلق خطة تخفيف الأحمال خلال رمضان والعيد:

كانت الحكومة قد قررت في شهر فبراير 2024، تعليق تنفيذ خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تعود خطة العمل لجدول تخفيف الأحمال بقنا على أن يكون موعد انقطاع الكهرباء بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا، بحيث تكون مدة قطع الكهرباء ساعتين لكل مجموعة، حسب جدول تخفيف الأحمال الجديد، حيث إنه من المرتقب أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا بتحديد اليوم الذي سيعود فيه هذا الجدول.

أسباب تخفيف الأحمال:

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أسباب تطبيق خطة تخفيف الأحمال في مصر يرجع إلى 4 أسباب، هى:-

1 - نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج.

2 - الاستهلاك اليومي للكهرباء.

3 - ارتفاع حالات سرقات النيار الكهربائي.

4 - ثبات أسعار الكهرباء وعدن تجريها.

ويتم توزيع خطة تخفيف الأحمال على مختلف المناطق بالمحافظة خلال الفترة من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، بحيث لا تزيد مدة تخفيف الأحمال عن ساعتين.

فيما تستثنى بعض المناطق من خطة تخفيف الأحمال، وهي المناطق الحيوية والاستراتيجية التي بها مستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي والسكة الحديد وأقسام الشرطة والمناطق السياحية.