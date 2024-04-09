محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف وتطوير طرق فاقوس

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جولة مفاجئة بشوارع مدينة فاقوس لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة، والتأكد من إجراء أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته، بمتابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق “فاقوس- أبوشلبي” بطول 9 كم والمنفذ على مرحلتين، الأولى تبدأ من كوبري السحارة وصولًا لمفارق أبوشلبي بطول 3 كم وبتكلفة 25 مليون جنيه بمعرفة مديرية الطرق والنقل، والمرحلة الثانية تبدأ من مفارق أبو شلبي، وصولًا لمفارق أبوكراسيع بطول 6 كم وبتكلفة 21 مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير سيناء، وذلك لدفع عجلة العمل بالطريق والذي يمثل محورًا مروريًا جديدًا يُسهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

وأكد المحافظ محمد الأباصيري، رئيس مركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.

وأشاد بتواجد رجال الأمن والمرور بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير وتجميل وذلك لتنظيم حركة السيارات وتسهيل حركة المارة، وكذلك تهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من أعمالها طبقا للجداول الزمنية المحددة.

كما تلاحظ للمحافظ وجود قطعة أرض فضاء كبيرة بجوار غرفة استراحة قديمة تابعة للري، ووجه رئيس المركز بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ببحث إمكانية الاستفادة من الأرض الفضاء بالمنطقة لنقل الباعة الجائلين إليها أو استغلالها كموقف للسيارات لتوسعة الطريق وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المنطقة.

كما أصدر غراب تعليماته لرئيس المركز بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعادة تغطية غرفة محبس خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1200 والمار بقرية أبوشلبي من المحطة الرئيسية بغطاء خرساني محكم ليتحمل مرور السيارات عليه.

وسيرا على الأقدام، تفقد محافظ الشرقية عدد من شوارع المدينة، مشددًا على ضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق وتغطية بلاعات الصرف ورفع الإشغالات وعدم السماح لأصحاب المحال التجارية بافتراش بضاعتهم على الرصيف واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير والتجميل الجارية بشوارع المدينة وكذلك التعرف على مشاكلهم على الطبيعة، موجها رئيس المدينة بفحصها وتلبية كل احتياجاتهم في إطار الإمكانات المتاحة.

وخلال جولته بشوارع المدينة، أصدر محافظ الشرقية توجيهاته لرئيس المركز بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري برفع كافة المخلفات المتراكمة من الترع والمصارف حفاظًا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة حركة البيع والشراء داخل المدينة للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وطرحها أمام المواطنين بأسعار مناسبة، مشددًا على رئيس المركز بالتنسيق مع وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وشوادر اللحوم والأسماك لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية وذلك للتعرف علي معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بها لسرعة الانتهاء بها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.