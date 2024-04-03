ضبط 2 طن دقيق و500 لتر زيت طعام مجهولة المصدر بالشرقية

شنت إدارة تموين بلبيس حملة برئاسة محمود درويش، أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (٦١٧٤) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مصنع لتصنيع المعجنات بناحية ميت حمل لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على ٢ طن دقيق، كما تم تحرير محضر رقم (٢٢٥٢) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب محل لبيع الزيوت ببندر بلبيس لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على نصف طن زيت طعام.

وتم تحرير محضر رقم (٢٢٥١) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية بندر بلبيس لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على ١٠٠ كيلو دقيق، وتم تحرير محضر رقم (٢٢٥٣) جنح قسم شرطه بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية بندر بلبيس لعدم الاعلان عن اسعار السلع الاستراتيجية أثناء التفتيش.

كما تم تحرير محضر رقم (٢٢٥٤) جنح قسم شرطه بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية بندر بلبيس لعدم الإعلان عن اسعار السلع الاستراتيجية أثناء التفتيش

فى سياق متصل، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن، أسفرت عن تحرير المحضر رقم "٩٩١" ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على ١٠٠ شيكارة حليب بودرة تزن 2 طن، مجهول المصدر "بدون فواتير دالة على مصدرها" على ذمة المحضر.

كما جرى تحرير محضرين ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم وجود شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار طبقًا للتعليمات