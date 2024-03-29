التحالف الوطنى يستأنف فعاليات الخير بمراكز فاقوس وديرب نجم فى الشرقية

قامت مؤسسة حياة كريمة بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع جمعية رسالة، أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بتوزيع “صناديق الحماية المجتمعية ” كراتين مواد غذائية، على الأسر الأولى بالرعاية ببعض قرى مركز فاقوس، وذلك فى إطار جهود التحالف لتخفيف العبء على المواطنين الأولى بالرعاية.

حيث قامت المؤسسة بتوزيع المواد الغذائية على الأسر، وشارك فى التوزيع أعضاء مؤسسة حياة كريمة بمركز ومدينة فاقوس، وتم توصيل المساعدات لكافة الأسر والحالات المستحقة المدروسة من قبل المؤسسة.

وأقامت أيضًا مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، بالتنسيق مع جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى”، احتفالية بقاعة سي لافى بمركز ديرب نجم وذك بهدف توزيع 1000 كيلو من اللحوم على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى كفرالباشا واكوه والمجفف وفرغان وأبومتنا بمركز ديرب نجم، وذلك تنفيذً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدًا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب توزيع اللحوم تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

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