التحالف الوطني للعمل الأهلى.. توزيع 400 كرتونة غذائية فى 9 قرى بالشرقية

وزع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 400 كرتونة مساعدات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في 9 قرى بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع جمعية رسالة بالشرقية، وأسرة شباب مصر بجامعة عين شمس.

حيث وصلت المساعدات صباح اليوم الجمعة، وانطلقت قوافل المساعدات للقرى التي وقع عليها الاختيار لتسليمها الحالات المدروسة بناء على أبحاث اجتماعية ودراسات للحالات.

وقال إسماعيل نبوي، ممثل التحالف الوطني، إنه قد تم التنسيق مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية، بمركز أبوكبير، للوصول للحالات المستحقة، كما حضر المتطوعون من أسرة شباب مصر للمشاركة في توزيع المساعدات على الأهالي الأكثر احتياجا بمحافظة الشرقية.

وأضاف في تصريحات صحفية خاصة، لـ"الدستور"، أنه قد تم توزيع عدد من الكراتين الغذائية بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، بموجب 60 شنطة في قرية السلطان، وفي قرية الصالحية 50 شنطة، وفي قرية المنشية 29 شنطة، وفي قرية السبعيني 40 شنطة، وفي قرية النبوية، 40 شنطة، وفي قرية الساحة 40 شنطة، وفي قرية الصاوي 50 شنطة، وفي قرية أرض يحيى 49 شنطة، وفي قرية الزوابيعية 42 شنطة، بإجمالي 400 كرتونة مواد غذائية.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد قام بعدد من الجهود، حيث قامت أمانات التحالف الوطني في رمضان، بتوزيع كراتين رمضان لـ 72 ألفا و600 أسرة بتكلفة 36 مليونا و300 ألف جنيه، وتقديم 106 آلاف و900 وجبة سحور وإفطار بتكلفة 10 ملايين و690 ألف جنيه، وإقامة 13 منفذًا لبيع السلع المخفضة، وإقامة موائد الرحمن في العديد من المحافظات، وتوزيع 2000 قطعة ملابس لـ1500 مستفيد بتكلفة 700 ألف جنيه، والتبرع بثلاثة أجهزة طبية وتوزيع هدايا للأطفال بمختلف المحافظات، والإعداد لإقامة بعض الفعاليات الرمضانية.

جانب من توزيع المساعدات

جانب من توزيع المساعدات

جانب من توزيع المساعدات

جانب من توزيع المساعدات