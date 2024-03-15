الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطني للعمل الأهلى.. توزيع 400 كرتونة غذائية فى 9 قرى بالشرقية

جانب من توزيع المساعدات
جانب من توزيع المساعدات

وزع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 400 كرتونة مساعدات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في 9 قرى بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع جمعية رسالة بالشرقية، وأسرة شباب مصر بجامعة عين شمس. 

حيث وصلت المساعدات صباح اليوم الجمعة، وانطلقت قوافل المساعدات للقرى التي وقع عليها الاختيار لتسليمها الحالات المدروسة بناء على أبحاث اجتماعية ودراسات للحالات.

وقال إسماعيل نبوي، ممثل التحالف الوطني، إنه قد تم التنسيق مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية، بمركز أبوكبير، للوصول للحالات المستحقة، كما حضر المتطوعون من أسرة شباب مصر للمشاركة في توزيع المساعدات على الأهالي الأكثر احتياجا بمحافظة الشرقية.

 وأضاف في تصريحات صحفية خاصة، لـ"الدستور"، أنه قد تم توزيع عدد من الكراتين الغذائية بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، بموجب 60 شنطة في قرية السلطان، وفي قرية الصالحية 50 شنطة، وفي قرية المنشية 29 شنطة، وفي قرية السبعيني 40 شنطة، وفي قرية النبوية، 40 شنطة، وفي قرية الساحة 40 شنطة، وفي قرية الصاوي 50 شنطة، وفي قرية أرض يحيى 49 شنطة، وفي قرية الزوابيعية 42 شنطة، بإجمالي 400 كرتونة مواد غذائية.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد قام بعدد من الجهود، حيث قامت أمانات التحالف الوطني في رمضان، بتوزيع كراتين رمضان لـ 72 ألفا و600 أسرة بتكلفة 36 مليونا و300 ألف جنيه، وتقديم 106 آلاف و900 وجبة سحور وإفطار بتكلفة 10 ملايين و690 ألف جنيه، وإقامة 13 منفذًا لبيع السلع المخفضة، وإقامة موائد الرحمن في العديد من المحافظات، وتوزيع 2000 قطعة ملابس لـ1500 مستفيد بتكلفة 700 ألف جنيه، والتبرع بثلاثة أجهزة طبية وتوزيع هدايا للأطفال بمختلف المحافظات، والإعداد لإقامة بعض الفعاليات الرمضانية.

جانب من توزيع المساعدات
جانب من توزيع المساعدات
جانب من توزيع المساعدات
جانب من توزيع المساعدات
جانب من توزيع المساعدات
جانب من توزيع المساعدات
جانب من توزيع المساعدات
جانب من توزيع المساعدات
جانب من توزيع المساعدات
جانب من توزيع المساعدات
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مساعدات غذائية مركز أبو كبير محافظة الشرقية جمعيةرساة

مواد متعلقة

توزيع 25 ألف كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

شئون البيئة بالشرقية يحرر جنحة لمركز طبى خاص لعدم التخلص من المخلفات الخطرة

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

ضبط 5 أطنان أسمدة مجهولة المصدر خلال حملات رقابية فى الشرقية

قافلة بيطرية مجانية بقرية مباشر بالشرقية

إصابة شاب بجرح نافذ بالظهر إثر اعتداء آخرين بالشرقية

مصرع طالب بجرح طعنى بالصدر إثر وقوع مشاجرة بـ بلبيس فى الشرقية

الأكثر قراءة

فى نهار رمضان.. مقتل شاب على يد والده فى بورسعيد

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

غانم سلطان: مفيش لاعب مصري يستحق تقاضي الملايين باستثناء شيكابالا

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

تايمز أوف إسرائيل: نتنياهو رفض "هدنة حماس" وصادق على خطة اجتياح رفح

نجوى فؤاد على فراش المرض: ضيعنا عمرنا ببلاش.. ومشتغلتش من قبل كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة