الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قافلة علاجية بيطرية بقرية شبرا النخلة التابعة لمدينة بلبيس بالشرقية

القافلة الطبية
القافلة الطبية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية عن طريق الإستفادة من القوافل  البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى  وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض  للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية بالإشتراك مع المجتمع المدنى نظمت قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية شبرا النخلة التابعة لمركز ومدينة بلبيس ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى بحضور كلٍ من مديرى إدارات ( الرعاية والعلاج - الرعاية التناسلية – الإرشاد - الوقاية) بالمديرية ومدير وأطباء إدارة بلبيس البيطرية ومدير وأطباء وحدة شبرا النخلة البيطرية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين. 

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة فحصت وعلاج ( ١١٠) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(١٣٠) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية ( ٨٥) رأس ماشـية و(٨٠ ) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٥٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٣٨٦) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج امراض الدواجن لعدد ( ٦٠٠) طائر وترقيم وتسجيل (٢٠٠) حيوان بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

الطب البيطري قافلة طبية بيطرية شبرا النخلة رأس ماشية مشروع التحسين الوراثي اللقاءات الإرشادية

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