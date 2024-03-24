انتظام حركة سيارات الأجرة والسرفيس داخل المواقف بمراكز الشرقية

في إطار المتابعة المستمرة لحركة انتظام سير العمل بمواقف المحافظة وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية.. كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور على مواقف سيارات الأجرة على مدار اليوم والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف والتأكد من تركيب البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتسعيرة الجديدة داخل المواقف منعًا لإستغلال الركاب.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، توجه رؤساء المراكز والمدن ونوابهم للمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة انتظام سير العمل داخل المواقف، والتعامل مع أي طارئ لمنع استغلال المواطنين وتطبيق القانون بقوة وحسم على غير الملتزمين.

التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوي في حالة حدوث أي زيادة

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوي في حالة حدوث اي زيادة في تعريفة الأجرة من خلال الإتصال على الخـط الساخـــن (إدارة الأزمات والكوارث) 055/2303693، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية علي رقم 16528.

وفى سياق متصل، أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 1546 لسنة 2024 بتحديد سعر بيع الأسطوانة المنزلية للمستهلك بواقع ۱۰۰ جنيه داخل المستودع يضاف إليها مبلغ ٥ جنيهات خدمة توصيل الأسطوانة من المستودع حتى مسافة 5 كم ومبلغ ١٠ جنيهات خدمة توصيل الأسطوانة المنزلية أبعد من 5 كم من المستودع لأي مكان داخل الوحدة المحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والعقيد وائل جعفر رئيس مباحث المرور والمقدم محمد رجب وكيل إدارة مباحث تموين الشرقية وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام وحسن عبد المجيد نقيب السائقين، وذلك بعد تحريك سعر المواد البترولية بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.