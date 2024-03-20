الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إجراء القرعة العلنية لتخصيص 21 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بمركز فاقوس

اجراء القرعة
اجراء القرعة

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجراء القرعة العلنية لتخصيص 21 وحدة سكنية للأولى بالرعاية من المستحقين بقريتي أكياد والنوافعه بمركز ومدينة فاقوس لتحديد رقم العمارة والوحدة والدور للمتقدمين بعد أن تم الانتهاء من فحص المستندات المقدمة وإجراء الابحاث الميدانية اللازمة من الجهات المختصة طبقا للقانون.

حضر مراسم إجراء القرعة الدكتور احمد عبد المعطى والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس والمهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان وهاني السيد مدير ادارة الشئون القانونية وسامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة ومحمد السيد بإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام والمواطنين المستحقين وأسرهم وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أُجريت القرعة العلنية عن طريق صندوقين زجاجيين بقيام طفلتين بسحب الورق من الصندوق موضحًا عليه اسم المتقدم ورقم العمارة والوحدة والدور.

قام محافظ الشرقية بتوزيع عقود تمليك الوحدات السكنية على الفائزين، معبرًا عن سعادته وتمنياته القلبية لهم بالاستقرار في سكنهم الجديد.

هنأ المحافظ الفائزين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية المخصصة لهم، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.

أعرب الفائزون بالقرعة عن تقديرهم لمحافظ الشرقية لحرصه على إستقبالهم اليوم وإجراء القرعة العلنية في جو من الشفافية والحيادية التامة مقدمين له الشكر علي توفير مسكن لائق لهم ليحيوا حياه كريمة.

وفى سياق متصل، قرر الدكتور ممدوح غراب، إحالة مدير الوحدة الصحية بالشيخ منصور التابعة للإدارة الصحية بههيا والعاملين بها للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم وغلق الوحدة أمام المواطنين.

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