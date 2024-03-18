مات صائما أثناء عمله.. محافظ الشرقية ينعى معلم كيمياء بمدرسة السيدة خديجة

نعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أحمد صبره محمد حسانين، كبير معلمين ماده الكيمياء بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والذي وافته المنيه اليوم أثناء تأدية عمله بالمدرسة وخلال فعاليات اليوم الدراسي داعيًا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم، وللعاملين بقطاع التربية والتعليم، مؤكدا على ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازمة لأسرته وتلبية كافة احتياجاتها.

وقال المحافظ إن الراحل الكريم قد أشاد جميع المعلمين من زملائه ورؤسائه بالمدرسة بحسن خلقه وسيرته المحمودة ومعاملته الطيبة مع الجميع بالوسط التعليمي.