القارئ عبدالفتاح الطاروطي يفتتح احتفالية الأزهر الشريف بمرور 1084 سنة على تأسيس الجامع الأزهر

افتتح القارئ الدكتور عبدالفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، ونائب شيخ عموم المقارئ المصرية، احتفالية الأزهر الشريف السنوية بتأسيس الجامع الأزهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور أحمد عبدالمعطى والمهندسة لبنى عبدالعزيز نواب المحافظ، والدكتور سيد الجنيدى، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، والمستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، ومجموعة من مشايخ وممثلى الازهر الشريف، وممثلى الكنائس، ووكلاء الوزارات.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الدكتور عبدالفتاح الطاروطي، عقبها كلمة من الدكتور سيد أحمد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الازهرية.

وفي كلمته، رحب "الجنيدي" بالحضور مقدمًا التهنئة لشعب مصر بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والثمانين بعد الألف لتأسيس الجامع الأزهر.



وأوضح أنه قد أنشىء على يد جوهر الصقلى بأمر من المعز لدين الله الفاطمى، والذي قام بإرساء حجر الأساس في ١٤ رمضان وأتم بناءه في عامين، ليتم افتتاحه بعد عامين فى السابع من شهر رمضان وهو اقدم اثر فاطمى فى مصر.

وأكد "الجنيدي" أن الأزهر ليس جامع وجامعة بل شمس تدور في فلكها عناصر العلم والثقافة

لينشر مفاهيم الإسلام التي تعلوها مفاهيم السلام، مشددًا على أن الأزهر مؤسسة علمية عالمية ذات دعوة ورسالة وحضارة قومية ومنارة للوسطية.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

يذكر أن جامع الأزهر قام ببناه جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي سنة 970، وأقيم به أول صلاة جمعة سنة 972، على مساحة 12.000 م مربع، للجامع ثمانية أبواب.

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