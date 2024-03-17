الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

القارئ عبدالفتاح الطاروطي يفتتح احتفالية الأزهر الشريف بمرور 1084 سنة على تأسيس الجامع الأزهر

القارئ الدكتور عبد
القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطى

افتتح القارئ الدكتور عبدالفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، ونائب شيخ عموم المقارئ المصرية، احتفالية الأزهر الشريف السنوية بتأسيس الجامع الأزهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور أحمد عبدالمعطى والمهندسة لبنى عبدالعزيز نواب المحافظ، والدكتور سيد الجنيدى، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، والمستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، ومجموعة من مشايخ وممثلى الازهر الشريف، وممثلى الكنائس، ووكلاء الوزارات.

 بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الدكتور عبدالفتاح الطاروطي، عقبها كلمة من الدكتور سيد أحمد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الازهرية.

وفي كلمته، رحب "الجنيدي" بالحضور مقدمًا التهنئة لشعب مصر بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والثمانين بعد الألف لتأسيس الجامع الأزهر.
 

وأوضح أنه قد أنشىء على يد جوهر الصقلى بأمر من المعز لدين الله الفاطمى، والذي قام بإرساء حجر الأساس في ١٤ رمضان وأتم بناءه في عامين، ليتم افتتاحه بعد عامين فى السابع من شهر رمضان  وهو اقدم اثر فاطمى فى مصر.

وأكد "الجنيدي" أن الأزهر ليس جامع وجامعة بل شمس تدور في فلكها عناصر العلم والثقافة 
لينشر مفاهيم الإسلام التي تعلوها مفاهيم السلام، مشددًا على أن الأزهر مؤسسة علمية عالمية ذات دعوة ورسالة وحضارة قومية ومنارة للوسطية.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

يذكر أن جامع الأزهر قام ببناه جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي سنة 970، وأقيم به أول صلاة جمعة سنة 972، على مساحة 12.000 م مربع، للجامع ثمانية أبواب.

IMG_20240317_105527
IMG_20240317_105527
IMG_20240317_105417
IMG_20240317_105417
B612_20240317_104349_878
B612_20240317_104349_878
الأزهر الشريف جامعالازهر الاحتفال السنوي محافظ الشرقية المنطقة الشرقية الازهرية

مواد متعلقة

مصرع طالبة وإصابة 9 إثر انقلاب ميكروباص يقل طلاب جامعة خاصة بالشرقية

التحالف الوطنى: معارض ملابس للأسر الأولى بالرعاية فى 4 قرى بالشرقية

التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يختتم فعاليات الخير بالشرقية

التحالف الوطنى: توزيع 400 كرتونة مواد غذائية بمدينة العاشر من رمضان

التحالف الوطني للعمل الأهلى.. توزيع 400 كرتونة غذائية فى 9 قرى بالشرقية

التحالف الوطنى يدشن قافلة لتنظيف وتجديد وتعطير المساجد بالشرقية

مساعدات غذائية ومعارض ملابس.. فعاليات التحالف الوطنى بالشرقية اليوم

وصول قافلة "التحالف الوطنى" للشرقية لتوزيع مساعدات بأبوكبير والعاشر من رمضان

الأكثر قراءة

أسرار خطة غزو رفح وعلاقتها بالهدنة فى غزة

أسرار موافقة نتنياهو على استئناف مفاوضات الهدنة وكواليس خطة غزو رفح

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

التحريات: حريق ملهى ليلى وراء اشتعال النيران بمجمع البنوك فى التجمع

دفاع الملحن أحمد حجازى يطلب من المحكمة الرأفة بموكله بمناسبة شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا