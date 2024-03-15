التحالف الوطنى: توزيع 400 كرتونة مواد غذائية بمدينة العاشر من رمضان

وزع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالتنسيق مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية وعضو التحالف، 400 كرتونة مواد غذائية، بمدينة العاشر من رمضان على الأسر الأولى بالرعاية.

وقال نادر أحمد فضل، منسق القافلة بمدينة العاشر من رمضان، إنه قد تم توزيع 400 كرتونة مواد غذائية، على الأسر الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان، بناء على دراسة للحالات المستحقة، ووفقا لأبحاث اجتماعية لبيان تفاصيل حالاتهم.

وأضاف فى تصريحات صحفية خاصة، لـ“الدستور”، أن التحالف قد شن ملحمة خيرية بمحافظة الشرقية اليوم بمدينة العاشر من رمضان ومركز أبوكبير، تتضمن أنشطة خيرية متنوعة، وذلك كجزء من جهود التحالف بمحافظات مصر خلال شهر رمضان.

وأوضح أن فعاليات اليوم تتضمن توزيع مساعدات غذائية ومعرض للملابس وإطعام وتجديد وتنظيف للمساجد.