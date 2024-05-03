حالة الطقس اليوم الجمعة 3-5-2024| درجات الحرارة فى مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم حالة الطقس المستقرة على كافة الأنحاء، ويكون الطقس مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة والوجبه البحري، حارا على صعيد مصر معتدلا ليلًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي آخر أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 3-5-2024 وتفاصيل درجات الحرارة في مصر.

حالة الطقس اليوم في القاهرة 2024

توقع تقرير هيئة الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس مع استقرار الحرارة عند حدود الثلاثينات على المناطق الشمالية الداخلية والتي منها القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا حتى بداية شمال الصعيد في أجواء حارة معتدلة رطبة نسبيًا، أما مناطق الصعيد فتكون عند منتصف الثلاثين إلى أعلى قليلًا في أجواء حارة.

ويستمر نشاط الرياح مع حالة الطقس المستقرة بشكل يومي على مختلف مناطق الجمهورية وبطريقة عشوائية لكل يوم بمناطق مختلفة.. ويصحبه أحيانًا هبّات قوية نسبيًا ولكن تأثيرها الأكبر هو تلطيف الأجواء من حرارة الشمس اليومية

وتكون السماء مشمسة أغلب أوقات النهار على مختلف أيام الأسبوع ونادرًا إن سقطت أمطار لأوقات قليلة جدًا على أماكن محدودة من سيناء خاصة جبال سانت كاترين أو على المناطق الحدودية.

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية 2024

وتوقع تقرير الأرصاد الجوية حالة الطقس على الإسكندرية والسواحل الشمالية، حيث يكون الطقس معتدلا مائلا للحرارة نهارًا، مائلا للبرودة ليلًا، وتكون درجة الحرارة العظمى 23 درجة، والصغرى 18 في أجواء ربيعية معتدلة.

درجات الحرارة في محافظات مصر 2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 32، والصغرى 19 درجة مئوية.

الاسكندرية والسواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب سيناء:العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 19 درجات مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

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