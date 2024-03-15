الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وصول قافلة "التحالف الوطني" للشرقية لتوزيع مساعدات بأبو كبير والعاشر من رمضان

التحالف الوطني
التحالف الوطني

وصلت قافلة وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إلى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تمهيدا لتوزيع  كميات من المساعدات الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجا من ابناء المركز، وذلك بالتنسيق مع جمعية رسالة.

 جهود التحالف الخيرية متواصلة بجميع محافظات مصر

وقال إسماعيل نبوي، ممثل التحالف الوطني، انه من المقرر القيام بعدد من الأنشطة والفعاليات الخيرية داخل محافظة الشرقية، اليوم، بمركز ابو كبير، ومدينة العاشر من رمضان، لافتا إلى أن جهود التحالف الخيرية متواصلة بجميع محافظات مصر لاسيما بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وأضاف في تصريحات صحفية خاصة لـ "الدستور"، أنه من المقرر توزيع عدد من الشنط الغذائية بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وسيتم توزيع 60 شنطة فى قرية السلطان، وفى قرية الصولحية 50 شنطة، وفى قرية المنشية 29 شنطة، وفى قرية السبعيني 40 شنطة، وفى قرية النبوية، 40 شنطة، وفى قرية الساحة 40 شنطة ، وفى قرية الصاوي 50 شنطة، وفى قرية  ارض يحي 49 شنطة، وفى قرية الزوابيعية 42 شنطة، بإجمالي 400 شنطة مواد غذائية.

 المساهمة في إعمار 6 مساجد منهم 2 في مركز أبو كبير

وأوضح أنه وتحت مظلة التحالف، ودعما للأسر الأكثر احتياجا، سيتم تنظيم معرضين للملابس مجانيين للأسر الأولى بالرعاية، كما سيتم المساهمة في إعمار 6 مساجد منهم 2 في مركز ابو كبير، بالتنسيق مع "مجددون".

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، قد قام بعدد من الجهود، حيث قامت أمانات التحالف الوطني في رمضان، بتوزيع كراتين رمضان لـ 72 ألفا و600 أسرة بتكلفة 36 مليونا و300 ألف جنيه، وتقديم 106 آلاف و900 وجبة سحور وإفطار بتكلفة 10 ملايين و690 ألف جنيه، وإقامة 13 منفذًا لبيع السلع المخفضة، وإقامة موائد الرحمن في العديد من المحافظات، وتوزيع 2000 قطعة ملابس لـ 1500 مستفيد بتكلفة 700 ألف جنيه، والتبرع بثلاثة أجهزة طبية وتوزيع هدايا للأطفال بمختلف المحافظات، والإعداد لإقامة بعض الفعاليات الرمضانية.

التحالف الوطني مساعدات غذائة مركز أبو كبير رسالة شنط غذئية الأسر الأولى بالرعايا

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