فى مختلف المحافظات.. أمانات التحالف الوطنى توزع 106900 وجبة سحور وإفطار برمضان
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول توزيعات أمانات التحالف الوطني في رمضان.
تفاصيل توزيعات أمانات التحالف الوطنى فى رمضان
- توزيع كراتين رمضان لـ 72 ألفا و600 أسرة بتكلفة 36 مليونا و300 ألف جنيه.
- تقديم 106 آلاف و900 وجبة سحور وإفطار بتكلفة 10 ملايين و690 ألف جنيه.
- إقامة 13 منفذًا لبيع السلع المخفضة.
- إقامة موائد الرحمن في العديد من المحافظات.
- توزيع 2000 قطعة ملابس لـ 1500 مستفيد بتكلفة 700 ألف جنيه.
- التبرع بثلاثة أجهزة طبية وتوزيع هدايا للأطفال بمختلف المحافظات.
- الإعداد لإقامة بعض الفعاليات الرمضانية.