الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فى مختلف المحافظات.. أمانات التحالف الوطنى توزع 106900 وجبة سحور وإفطار برمضان

التحالف الوطني
التحالف الوطني

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول توزيعات أمانات التحالف الوطني في رمضان.

تفاصيل توزيعات أمانات التحالف الوطنى فى رمضان

  • توزيع كراتين رمضان لـ 72 ألفا و600 أسرة بتكلفة 36 مليونا و300 ألف جنيه.
  • تقديم 106 آلاف و900 وجبة سحور وإفطار بتكلفة 10 ملايين و690 ألف جنيه.
  • إقامة 13 منفذًا لبيع السلع المخفضة.
  • إقامة موائد الرحمن في العديد من المحافظات.
  • توزيع 2000 قطعة ملابس لـ 1500 مستفيد بتكلفة 700 ألف جنيه.
  • التبرع بثلاثة أجهزة طبية وتوزيع هدايا للأطفال بمختلف المحافظات.
  • الإعداد لإقامة بعض الفعاليات الرمضانية.
التحالف الوطني رمضان تقديم 106 ألف و900 وجبة سحور وإفطار وجبة سحور وإفطار تقديم 106 ألف و900 وجبة توزيعات أمانات التحالف الوطني أمانات التحالف الوطني

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