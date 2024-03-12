تفاصيل انطلاق أول سفينة تحمل مساعدات لغزة عبر الممر البحري في قبرص

قال عمرو المنيري، مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن أول سفينة تحمل مساعدات إلى غزة انطلقت محملة بمساعدات إنسانية عبر الممر البحري في قبرص، وهو اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ممثلا في إسبانيا وإسرائيل.

وأضاف المنيري، عبر قناة القاهرة الإخبارية"، أن هذا يعني موافقة إسرائيل أخيرا على الممر البحري والمساعدات الإنسانية، وكان يجب أن تتجه السفينة منذ يومين، لكن تأخرت بسبب التعقيدات الإسرائيلية، وهي المرة الأولى التي تنطلق فيها مثل هذه المساعدات ليس منذ 7 أكتوبر بل منذ 2007 في أول حصار فرضته إسرائيل على غزة.

تحقيق أول بادرة طيبة من الاتحاد الأوروبي

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل، أن هذه خطوة كبيرة نحو تحقيق أول بادرة طيبة من الاتحاد الأوروبي، في أن يكون له يد مباشرة في تقديم المساعدات بشكل مباشر إلى أهل غزة.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل، إلى أن الولايات المتحدة ضغطت بشكل كبير على إسرائيل والاتحاد الأوروبي من أجل المساعدات الإنسانية.