الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ31184 شهيدًا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي

أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 ألفا و184 شهيدا، وإصابة 72 ألفا و889 مصابا منذ 7 أكتوبر، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية". 

خلال انتظار المساعدات.. استشهاد 400 فلسطينى وإصابة 1300 آخرين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 400 فلسطيني وإصابة 1300 آخرين؛ جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات جنوب غزة.

واستهدف الاحتلال مجددًا الفلسطينيين المنتظرين دخول المساعدات على دوار الكويت، صباح اليوم، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات الجرحى.

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