الجيش السودانى يدمر بالمسيرات عربات ومركبات قتالية لميليشيا الدعم السريع

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الجيش السوداني يدمر بالمسيرات عددًا من العربات والمركبات القتالية لميليشيا الدعم السريع في أم درمان.

قوات الجيش السودانى تواصل التضييق على ميليشيا الدعم السريع

تواصل قوات الجيش السوداني التضييق على قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.

وأحبطت قوات الجيش السوداني بمنطقة أم درمان، صباح اليوم، محاولة من قبل ميليشيا الدعم السريع للهروب من الطوق الذي تفرضه عليها قوات الجيش بمحيط منطقة الملازمين والإذاعة.