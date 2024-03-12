الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الجيش السودانى يدمر بالمسيرات عربات ومركبات قتالية لميليشيا الدعم السريع

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الجيش السوداني يدمر بالمسيرات عددًا من العربات والمركبات القتالية لميليشيا الدعم السريع في أم درمان.

قوات الجيش السودانى تواصل التضييق على ميليشيا الدعم السريع

تواصل قوات الجيش السوداني التضييق على قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان. 

وأحبطت قوات الجيش السوداني بمنطقة أم درمان، صباح اليوم، محاولة من قبل ميليشيا الدعم السريع للهروب من الطوق الذي تفرضه عليها قوات الجيش بمحيط منطقة الملازمين والإذاعة.

الجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع عدد ا من العربات والمركبات القتالية المسيرات العربات والمركبات القتالية الجيش السوداني يدمر بالمسيرات

مواد متعلقة

الحكومة البريطانية: السفينة دايموند التابعة لسلاح البحرية تعود للبحر الأحمر وخليج عدن

هيئة بحرية بريطانية: حادث على مسافة 600 ميل بحرى شرق مقديشو

القائم بأعمال مكتب الإعلام بأونروا: نطالب بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لغزة

شهداء وجرحى بينهم أطفال جراء قصف للاحتلال استهدف منزلًا بحى الزيتون

الكرملين يعلن حالة التأهب العسكري بعد هجوم بالمسيرات الأوكرانية على مقاطعات روسية

هيئة شئون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

مصدر عراقى: المحادثات مع أمريكا حول مستقبل التحالف العسكرى قد تستمر

أرمينيا: سننسحب من منظمة معاهدة الأمن الجماعى إذا لم تجب عن تساؤلاتنا

الأكثر قراءة

عاجل| تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر

تقرير للاستخبارات الأمريكية: قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم أصبحت فى خطر