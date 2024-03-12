الجيش السودانى يواصل حصار الدعم السريع فى أم درمان

تواصل قوات الجيش السوداني التضييق على قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان. فقد أحبطت قوات الجيش السوداني بمنطقة أم درمان، صباح اليوم، محاولة من قبل ميليشيا الدعم السريع للهروب من الطوق الذي تفرضه عليها قوات الجيش بمحيط منطقة الملازمين والإذاعة.

وأوضحت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها اليوم، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أنه تم القضاء على معظم القوة الهاربة، ودمرت واستلمت قوات الجيش معظم معداتها وآلياتها وجارٍ إحصاء خسائر العدو.

كما تم تدمير مجموعة أخرى حاولت إسناد قوة ميليشيا الدعم السريع الهاربة من اتجاه الغرب، فيما يجري حاليا التعامل مع مجموعات صغيرة من الدعم السريع تحاول الهروب من خلال أزقة أم درمان.

واختتمت القوات المسلحة السودانية البيان قائلة: "تؤكد قواتكم المسلحة عزمها على تدمير العدو الغاشم بلا هوادة في أي مكان بعون الله وفضله، كما نبشر شعبنا بأخبار سارة قريبا بإذنه تعالى".

ونشر الجيش لقطات مصورة تظهر المحاولة اليائسة من قبل ميليشيا الدعم السريع للهروب من الطوق الذي تفرضه عليها قوات الجيش بمحيط منطقة الملازمين والإذاعة.

الجيش السودانى يقطع إمدادات الدعم السريع فى كل المحاور

أعلن الجيش السوداني، أمس، أيضا عن أنه ضمن عمليات استمرار قطع إمداد العدو على كل المحاور تم تنفيذ عمليات نوعية ومدمرة للدعم السريع، مع عدم التهاون في الالتزام بقواعد الاشتباك.

وقال الجيش السوداني إن قوات العمل الخاص بمنطقة الكدرو العسكرية تواصل قطع إمداد العدو، حيث دمرت عدد ٧ عربات قتالية واثنين تانكر وقود، وعطلت عددا من العربات المدنية المنهوبة من مواطنين، ومستخدمة في أغراض قتالية، كما استلمت قوات الجيش عربات قتالية مجهزة بدوشكات وعددا من المواتير ووقود مع مقتل كامل أطقم الدعم السريع القتالية المصاحبة للمركبات.

وقال الجيش السوداني إنه يمتنع عن عرض صور هذه العمليات التزاما بمعايير الجيش السوداني، مشيرا إلى أن قواته قامت بمواراة القتلى الثرى كالعادة.