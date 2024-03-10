الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أبوالغيط يؤكد خلال لقائه بـ"حمدوك" ضرورة وقف الحرب وحفظ وحدة السودان

أبوالغيط
أبوالغيط

أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية، خلال لقائه رئيس وزراء السودان السابق عبدالله حمدوك ضرورة وقف الحرب والحفاظ على وحدة السودان، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

استعداد كامل من الجامعة لتقديم أي مساعدة للأطراف السودانية لحل الأزمة

وأكد "أبوالغيط"، استعداد الجامعة العربية الكامل لتقديم أي مساعدة للأطراف السودانية من أجل حل الأزمة.

وشدد على أهمية دعم الدولة السودانية في أي مبادرة من شأنها الوصول إلى الحل.

السودان ضرورة وقف الحرب رئيس وزراء السودان السابق أبو الغيط الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

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