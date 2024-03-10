قيادة العمليات المشتركة العراقية: استهداف 4 إرهابيين فى صحراء وادى الثرثار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، عن استهداف 4 إرهابيين في صحراء وادي الثرثار، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

مواجهة وتعقب العناصر الإرهابية

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس السبت، أطلقت المرحلة الثالثة من عمليات "وعد الحق" لمواجهة وتعقب العناصر الإرهابية.

وانطلقت المرحلة الثالثة بمشاركة العديد من الأجهزة الأمنية، هي قيادة القوات البرية وهيئات ركن القيادة في قاطع عمليات ديالى وجهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد مباشر من قِبل القوة الجوية وطيران الجيش.