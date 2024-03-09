السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 2 وإصابة 2 إثر استهداف مواطنين قرب مفترق نتساريم

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 2 وإصابة 2 جراء استهداف مواطنين قرب مفترق نتساريم غربي قطاع غزة.

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة برًا وبحرًا وجوًا

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 30800 شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و72298 إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

يواجه سكان غزة مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

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