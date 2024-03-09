السيسي: التاريخ سيتوقف طويلاً أمام معجزة كبرى حققها المصريون خلال السنوات الماضية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام معجزة كبرى حققها المصريون خلال السنوات الماضية، حيث أنقذوا وطنهم العريق من السقوط في براثن الإرهاب وجماعات الشر والتطرف، وصمدوا في وجه آثار التمزق والانهيار والتطرف الذي ضرب جميع أرجاء الإقليم الذي نعيش فيه.

وأضاف الرئيس: "أنتم مش مصدقين أن اللي حصل ده في ظروف مصر ميحصلش أبدًا، أنتم نسيتوا مع الوقت اللي حصل في العشر سنين اللي فاتوا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، أن القائمين على الأمر رأوا كل طوبة يتم بناءها، لكن تتذكروا هل يمكن أن تحل الأزمة وسط الأمم في 10 سنوات، وأقول للمفكرين والمثقفين أن الدول تأخذ 75 عامًا حتى تكون دول ذات شأن، وهناك دول عاشت في مجاعات كان تفقد 4 مليون نسمة سنويًا منذ عام 1952 حتى 1968.

وتابع: "أنا عمري ما وعدتكم بأن الأمر هيخلص في سنة ولا اتنين أو عشر سنين، ولازم الكلام يتقال لما الأمور تتحسن مش وقت الصعب خالص، عشان نأخذ الدرس ونتعلم ويكون ذخيرة للقادم".