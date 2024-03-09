الرئيس السيسى: "نعانى بس يبقى عندنا بلد قادرة".. و"السعر المرن" يضمن النجاح

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أنا ما لقيت بلد، أنا لقيت أي حاجة وقالولي خد دي، إحنا إمكانياتنا مش كتير أوي، إحنا كنا قعدين على 6% من مساحة الدولة، دلوقتي بقينا 12%، والباقي صحراء من أسوان لإسكندرية، لحد ما البلد بقت صعبة علينا في كل شيء".

أضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة: "إحنا اتحركنا بفاعلية وقوة، ويمكن نعاني، وقولت للزملاء لما كنت قاعد معاهم، أنا عملتها خلاص ونتعب كلنا، أنا عملت بلد قادرة على إنها تكون بلد، آه نعاني بس تبقى بلد".

وتابع الرئيس: “التعويم يمس الأمن القومي المصري، لأن تقديرنا الاقتصادي إننا لا نستطيع عمل ذلك إلا إذا كان لدينا رقم معتبر من الأموال التي نستطيع من خلالها تنظيم السوق، وكان ممكن نتكلم عن أرقام ضخمة جدًا”.

أردف: "استطعنا إننا نقدم سعر مرن طبقًا للطلب من أجل النجاح، وغير ذلك كان ستبقى هناك مشكلة كبيرة في مصر".