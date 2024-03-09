السبت 09 مارس 2024
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الرئيس السيسى يشهد "رايات النصر" خلال الاحتفال بـ"يوم الشهيد"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "رايات النصر"، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد".

وقال الفنان خالد زكي خلال الفيلم: "عبر كل تاريخ كان ولا يزال عطاء الشهداء مصباحًا ينير لنا الطريق، ويحافظ على مقدرات الأوطان، وفي كل العصور التاريخ أكد أن حياة الشهيد أبقى دائمًا من سيف قاتله".

وأضاف: "من قلب مصر كان رياض والرفاعي والسادات وهارون وأبانوب وغيرهم كتير اللي هتفضل ذكراهم عايشة معانا في كل مكان، فلكل شهيد دافع عن وطنه عبر كل زمان ألف تحية ومليون سلام، وسلامًا لكِ يا مصر".

وتابع: "مصر القوة والشموخ، الأمن والأمان، المحبة والسلام، وسلامًا أيها الشهيد".

السيسي الرئيس السيسي رايات النصر فعاليات الندوة التثقيفية الـ 39 الندوة التثقيفية الـ 39 يوم الشهيد

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