الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: مستعدون لنقل الخبرة بمجالات البنية التحتية والإنشاءات والنقل لأرمينيا

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء أرمينيا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستعداد لنقل الخبرة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والنقل وإنتاج الطاقة إلى الجانب الأرميني، وبحث سبل الاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها الشركات الأرمينية في مجال الذكاء الاصطناعي.

 تنشيط دور الآليات المؤسسية بين البلدين

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء أرمينيا، أن المباحثات شهدت تأكيد أهمية تنشيط دور الآليات المؤسسية بين البلدين، لاسيما اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ومنتدى رجال الأعمال لتعزيز مسارات التعاون بين البلدين.

وأعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بمستوى التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية.

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