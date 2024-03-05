الخارجية الفلسطينية: تعميق الكارثة الإنسانية ومنع دخول المساعدات لغزة سياسة إسرائيلية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن تعميق الكارثة الإنسانية، ومنع دخول المساعدات إلى غزة سياسة إسرائيلية، وأداة في حرب الإبادة والتهجير، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرق مخيم البريج

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الغربية لحي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على غرب مخيم النصيرات وسط غزة.